Benfica e Luís Bernardo condenados por barrar 'Jornal de Notícias' na Luz

O Benfica e o seu diretor de comunicação, Luís Bernardo, foram punidos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por barrarem a entrada da equipa de reportagem do 'Jornal de Notícias' ao jogo Benfica-Portimonense, ocorrido a 30 de outubro último e também a 2 de novembro, na receção das águias ao Rio Ave, ambos encontros da Liga NOS.





As águias estão obrigados a pagar 4.080 euros ao passo que Luís Bernardo foi multado em 2.040 euros.Recorde-se que esta ação do clube da Luz aconteceu em resposta a uma intervenção de um jornalista do grupo Global Media no Brasil, durante uma conferência de imprensa de Jorge Jesus.