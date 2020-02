Benfica e Luís Filipe Vieira apresentam condolências a Pedro Passos Coelho

O Benfica apresentou as condolências a Pedro Passos Coelho pela morte da sua mulher, Laura Ferreira. A nota publicada no site dos encarnados é assinada por Luís Filipe Vieira.





"Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica apresento as mais sentidas condolências ao ex-primeiro-ministro de Portugal, dr. Pedro Passos Coelho, e toda a família, pelo falecimento da sua esposa.Neste momento de particular dor fica o sentimento de profundo pesar e solidariedade", pode ler-se.Recorde-se que a mulher do ex-primeiro-ministro, aos 54 anos, depois de uma longa batalha contra o cancro.