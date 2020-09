Benfica e Monaco chegam a acordo para empréstimo de Florentino

O Benfica e o Monaco já acertaram os termos do empréstimo de Florentino Luís ao clube francês. O jogador já está a caminho do principado - na companhia do empresário, Bruno Carvalho Santos -, onde ainda hoje deve submeter-se aos habituais exames médicos.





O Monaco paga 2 milhões de euros aos encarnados pela cedência, mas fica sem opção de compra.Fulham e Southampton, de Inglaterra, e AC Milan, de Itália, tinham apresentado propostas pelo internacional sub-21 português, mas foi o Monaco quem acabou por chegar a acordo com o SAD das águias.Sem espaço entre os eleitos de Jorge Jesus, o jogador e os responsáveis encarnados decidiram que a saída seria a melhor opção, de forma a somar minutos de jogo.O médio, de 21 anos, perdeu espaço no onze no decorrer da época transata e, desde então, nunca mais conseguiu recuperar a condição de titular indiscutível. O mesmo aconteceu nos primeiros encontros da presente temporada, não tendo Florentino sequer marcado presença no banco de suplentes diante de PAOK e Famalicão. Weigl e Gabriel têm sido as opções de Jorge Jesus para a posição mais recuada do meio-campo.