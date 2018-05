Continuar a ler

Face ao ano passado, o Benfica tem um ligeiro recuo, de três lugares, e de cerca de 12 milhões de euros.Depois de no estudo anterior ter ultrapassado a barreira dos três mil milhões de euros, o MU sobe para os 3.255 milhões de euros e fica à frente, em 2017, dos dois gigantes espanhóis, Real Madrid (2.920 ME) e FC Barcelona (2.783 ME).A lista dos 32 mais valiosos é amplamente dominada pelos clubes dos cinco grandes campeonatos, com apenas cinco exceções - além do Benfica, os turcos do Besiktas (23.º), Galatasaray (25.º) e Fenerbahce (27.º) e os holandeses do Ajax (29.º). Face ao ano anterior, regista-se a saída do PSV, também da Holanda.Por outro lado, o capitão da seleção portuguesa e grande figura do Real Madrid é de forma destacadíssima o que mais seguidores tem nas redes sociais, chegando aos 318 milhões de seguidores, no conjunto de Facebook, Instagram e Twitter.A longa distância aparecem o brasileiro do Paris Saint-Germain Neymar, com 191 milhões, e o argentino do FC Barcelona Lionel Messi, com 179 milhões.Apenas um jogador que evolui na Liga NOS consegue chegar ao top-20 - é ele o espanhol Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, seguido por 25,2 milhões.O relatório tem por base uma análise das últimas demonstrações financeiras disponíveis dos clubes, levando em conta cinco métricas específicas do futebol: lucro, potencial desportivo, popularidade, direitos de transmissão e propriedade do estádio.