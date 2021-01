Benfica e o adiamento do jogo com o Santa Clara: «Já se previa antes do pontapé de saída»

O Benfica considera que já era "previsível", mesmo antes do apito inicial, que o jogo com o Santa Clara fosse interrompido - como veio a acontecer, logo aos seis minutos, devido ao mau tempo. As águias sublinham que o relvado estava "impróprio e sem as condições mínimas para a prática do futebol". Recorde-se que a partida foi adiada para amanhã, às 17h00.





Estas imagens dizem tudo sobre o estado do relvado no Santa Clara-Benfica



"Com um relvado alagado em diferentes zonas, impróprio e sem as condições mínimas para a prática do futebol, o jogo ainda teve início no Estádio de São Miguel, mas, como se previa antes do pontapé de saída, foi interrompido ao fim de apenas seis minutos pelo árbitro Hélder Malheiro, que mandou as equipas recolherem aos balneários. Na reunião que teve lugar após a paragem ficou decidido que o jogo será retomado às 17h00 desta segunda-feira, 4 de janeiro", escreveram as águias no seu site.Antes, refira-se, já o presidente do Santa Clara tinha afirmado que o adiamento era a melhor decisão. "Hoje infelizmente não estiveram reunidas as condições. Acreditamos que amanhã, com melhores ou piores condições, que o jogo deverá realizar-se. No jogo do Paços o estado do relvado era igual ou pior que o de hoje e o jogo no dia a seguir realizou-se", disse Rui Cordeiro.