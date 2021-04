Benfica e o antijogo: «Apelamos às equipas de arbitragem para que sejam menos permissivas»

O Benfica deixou este domingo na sua newsletter diária um apelo às equipas de arbitragem, para que estejam mais atentas às situações de antijogo. Os encarnados dizem que não perderam com o Gil Vicente por causa disto, mas pedem mais atenção.





"Deixamos um alerta para as situações de antijogo verificadas ontem na partida. Essa não foi a razão da derrota, porém apelamos às equipas de arbitragem para que sejam menos permissivas relativamente a estas ações que em nada contribuem para o espetáculo", escrevem as águias.O clube da Luz reconhece, por outro lado, que "nada faria prever o desfecho" dado o "percurso recente" da equipa. "A derrota inesperada serve como alerta e é uma lição aprendida para o que resta da temporada. Há uma classificação na Liga NOS para melhorar nas sete jornadas por disputar e uma Taça de Portugal para vencer."E o Benfica deixa uma garantia: "A resposta será dada já no próximo jogo, comprovando o trajeto de crescimento até agora alcançado. Vamos continuar a abordar o Campeonato jogo a jogo, procurando sempre a vitória", frisam os encarnados, adiantando que agora querem "trazer uma vitória de Portimão e demonstrar que este desaire não passou de um percalço."