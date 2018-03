Sérgio Conceição virou a cara ao treinador do Paços num final quente de jogo

O Benfica reagiu aos incidentes no final do jogo no P. Ferreira-FC Porto, nomeadamente alegadas "pressões" do team manager portista Luís Gonçalves sobre a equipa de arbitragem, partilhando dois vídeos - um da conversa do dirigente com os árbitros ao intervalo e outro do lance referente ao penálti na segunda parte - através da conta de Twitter para a comunicação social."A pressão de Luís Gonçalves e todo o banco do FC Porto sobre os árbitros, e as ameaças do líder da claque, fazem lembrar um regresso a um passado de triste memória. O apagão da invasão do centro de treinos da Maia é o que dá. Sentem total impunidade", dispararam as águias.