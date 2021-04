Benfica fala em "recorde indesejável e injusto"

O Benfica congratulou-se esta terça-feira com o triunfo diante do Marítimo, bem como com o facto de os encarnados terem beneficiado do primeiro penálti na Liga NOS, ao cabo de 25 jornadas. Na sua newsletter diária, o clube da Luz classifica este facto como "um recorde indesejável".





"O golo solitário foi da autoria de Waldschmidt, o 10.º da sua conta pessoal desde que chegou ao Benfica, perfazendo já, ainda com dez jogos por disputar na temporada, o seu melhor registo numa época", explicam os encarnados."Fê-lo de penálti, o primeiro de que o Benfica beneficiou na Liga NOS 2020/21. Foram necessárias 25 jornadas para que, finalmente, uma falta evidente sobre um nosso jogador na área adversária fosse sancionada com grande penalidade. Trata-se de um recorde indesejável e injusto face aos vários lances em jogos anteriores que, indubitavelmente, deveriam ter sido assinalados", acrescentam as águias, no mesmo texto.O Benfica explica que só tem um objetivo para as jornadas que faltam até ao final da competição. "Após uma ronda em que encurtámos em dois pontos a distância pontual para o líder, faltam agora nove jornadas e todas são para vencer. Por agora interessa apenas a próxima, na qual teremos a difícil deslocação ao reduto do Paços de Ferreira, casa do quinto classificado e de uma das equipas mais elogiadas pelos analistas."