Benfica e os contratos com o Aves: «Normais no futebol e noutras sociedades»

O Benfica, através de fonte oficial, classificou como "irrelavente" a notícia do 'Público' sobre os contratos de cedência de jogadores celebrados com a SAD do Aves nos últimos anos. "É construída com deduções falsas", sublinhou, a Record. A mesma fonte acrescentou: "Os contratos que o Benfica faz são totalmente legais e normais no futebol e noutras sociedades comerciais."





Aquele jornal denuncia "acordos de dependência" entre os dois clubes e dá conta de "negócios duvidosos, contratos com adendas leoninas e relações de subalternidade", concluindo que "é nesta ambiente que o clube da Luz e o emblema avense se movem no futebol português".A relação entre o Benfica e o Aves tornou-se mais próxima desde que a empresa de capitais chineses Galaxy Believers comprou 90 por cento da SAD avense. Segundo o 'Público', as duas SAD abriram uma conta corrente oficiosa e a equipa do distrito do Porto chegou a dever 2 milhões de euros aos encarnados em direitos económicos de passes de jogadores.