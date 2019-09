Benfica e os erros "incompreensíveis em benefício do FC Porto": «Não acham que já é de mais?»

O Benfica apontou esta segunda-feira o que diz ter sido mais um "erro de árbitros e VAR incompreensíveis em benefício do FC Porto". Na newsletter diária, os encarnados abordam um lance do FC Porto-Santa Clara. "Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR incompreensíveis em benefício do FC Porto. Depois da expulsão do jogador do Vitória de Guimarães , do penálti fantasma marcado contra o Portimonense , ontem um penálti indiscutível com respetiva expulsão de um jogador do FCP ficou por marcar, prejudicando claramente o Santa Clara. O ano passado foram 10 pontos a mais, este ano, sucedem-se os erros, sempre em benefício da mesma equipa e por equipas de arbitragem que já estiveram ligadas na época anterior a muitos desses erros que deram pontos", pode ler-se na publicação.E prosseguem os encarnados: "Ontem, a imagem do jogador do Santa Clara a sangrar e o árbitro a dar indicação para o jogo continuar, como se nada se tivesse passado, diz tudo e faz pensar e questionar – não acham que já é de mais?".