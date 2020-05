Benfica elogia irmão de João Félix: «Um dos que vão demostrando terem maior potencial»

O Benfica passou a última semana a convidar vários jogadores que ajudaram à conquista do tetracampeonato e da Reconquista, sendo que, na segunda-feira, o entrevistado foi João Félix, jogador que no final da última época rumou ao At. Madrid. Na vídeochamada surgiu, também, Hugo Félix, irmão do craque colchonero e que ainda atua nos juvenis das águias. Na newsletter oficial do clube da Luz publicada esta terça-feira, este jovem acabou por ser bastante elogiado, sendo visto como uma grande promessa das águias, tendo sido referido como um dos que têm a "ambição de chegarem à equipa A do Benfica".





"À comemoração da efeméride do tetracampeonato, seguiu-se a da Reconquista, com a BTV a continuar a dar voz a protagonistas desses feitos. Ontem foi a vez de João Félix, um dos principais artífices do título conquistado na temporada passada, muitíssimo elogiado por Luisão e Jonas, também na BTV, há poucos dias. O extraordinário jogador, que mereceu a atenção de todos os clubes com maior capacidade de investimento no defeso passado, esteve acompanhado do seu irmão, Hugo Félix, atleta da nossa formação e um dos que vão demonstrando terem maior potencial de um dia poderem vir a tornar-se jogadores profissionais de futebol, sempre com a ambição de chegarem à equipa A do Benfica", pode ler-se na News Benfica, onde se elogiou o benfiquismo que os jovens ganham nas camadas de formação do clube da Luz:"Por estes dias, além de João Félix, também Nélson Semedo, Gonçalo Guedes e Renato Sanches deram o seu testemunho acerca da importância crucial que o Benfica teve nas suas carreiras, da responsabilidade, felicidade e orgulho de representarem o clube do seu coração, manifestando igualmente o desejo de, um dia, ainda na plenitude das suas capacidades, regressarem ao clube que tanto lhes deu e do qual são adeptos. O benfiquismo assumido por estes atletas, não obstante se tratar de profissionais, é incutido a todos os jovens que desenvolvem as suas capacidades futebolísticas no Seixal. Os valores do Benfica são transmitidos a todos, ficando reservado para os que chegam à equipa A o estágio final de aprendizagem, através dos jogadores mais experientes, do que significa ser, na prática, um representante, em campo, de milhões de benfiquistas, e a quem é exigido, simplesmente, ganhar, ganhar, ganhar!".O regresso do futebol na Alemanha, também mereceu uma nota por parte das águias, para referir que dali poderão vir "ensinamentos valiosos" para o que se irá passar em Portugal."Entretanto, esta semana, recomeçaram os treinos de conjunto da nossa equipa, seguindo a preceito as normas acordadas entre Federação, Liga e Direção-Geral da Saúde, com vista à retoma das competições em 4 de junho. No último fim-de-semana observámos o regresso da Bundesliga, oferecendo-nos a possibilidade de retirarmos ensinamentos valiosos para os próximos passos no futebol português", pode ler-se na News Benfica.