Benfica elogia justiça italiana e lembra que autores de 'filhos da p... SLB' "continuam a rir-se"

O Benfica elogiou na sua newsletter diária a celeridade e a mão pesada da justiça italiana para com o Inter de Milão, que foi castigado com dois jogos à porta fechada, depois de os seus adeptos terem proferido insultos racistas relativamente ao senegalês Koulibaly, jogador do Nápoles, na última quarta-feira. Os encarnados lamentam que por cá cânticos como "filhos da p... SLB" não sejam punidos."Em Itália, a justiça desportiva acaba de castigar o Inter de Milão com dois jogos à porta fechada por insultos racistas dos seus adeptos contra Koulibaly, senegalês do Nápoles. Em Portugal, os autores do cântico 'filhos da p... SLB' que escutamos há vários anos (sempre no mesmo estádio) continuam a rir-se dos conselheiros que se sentam na Cidade do Futebol", refere o clube da Luz.