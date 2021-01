Benfica emite comunicado após exames médicos feitos a Jorge Jesus

Através de comunicado, o Benfica esclareceu a situação clínica de Jorge Jesus na sequência dos testes médicos efetuados após as queixas apresentadas pelo técnico durante a manhã. Na sua nota, o Benfica explica que Jesus "apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrado-se clinicamente estável". Ainda assim, o técnico irá fazer exames complementares e a sua presença no banco das águias na quinta-feira, diante do Belenenses SAD, ainda está em dúvida.





"Na sequência de exames médicos realizados hoje no Hospital da Luz, o Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrado-se clinicamente estável.Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde."