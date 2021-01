Benfica emite nota de pesar pela morte de Alex Apolinário

Alex Apolinário, do Alverca, morreu esta quinta-feira, anunciou o clube do Campeonato de Portugal nas redes sociais, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no domingo, no jogo frente ao União de Almeirim.



Nota de pesar do Benfica



O Sport Lisboa e Benfica manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico falecimento do jogador do FC Alverca, Alex Apolinário.





A toda a sua família, colegas e amigos, bem como aos adeptos e dirigentes do FC Alverca, apresentamos as mais sentidas condolências e profunda solidariedade neste momento tão difícil.