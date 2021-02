Benfica empresta Armalas ao Hegelmann Litauen

O Benfica cedeu por empréstimo o central Vilius Armalas ao Hegelmann Litauen até ao final de 2021. O defesa lituano, de 20 anos, vai assim ter a primeira experiência profissional no país-natal depois de na presente temporada não ter cumprido qualquer presença oficial nas equipas de formação das águias.





"Acho que foi a decisão mais acertada que eu poderia ter tomado num momento em que atravessamos esta pandemia. Voltei para um ambiente que conheço bem e representarei a equipa da minha cidade", vincou na apresentação pela formação do primeiro escalão lituano cujo campeonato que disputa ainda não arrancou.Armalas chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Stumbras, para alinhar nos juniores. Em 2019/20 cumpriu cinco encontros oficiais pela equipa sub-23. O jovem jogador internacional sub-21 pelo seu país tem contrato com os encarnados até junho de 2023.