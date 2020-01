Benfica empresta avançado ao Feirense

Pedro Henrique vai representar o Feirense na segunda metade da temporada. O jovem goleador, de 23 anos, foi oficializado ao final da noite e vai jogar no emblema de Santa Maria da Feira até junho por empréstimo do Benfica, clube detentor do passe e ao serviço do qual cumpriu a segunda fase da campanha passada e a primeira da época corrente.





Contratado pelas águias ao Leixões no mercado de inverno de 2018/19, depois de ter dado nas vistas no Mar com nove golos ao cabo de 13 jogos realizados, o avançado brasileiro nunca conseguiu impor-se verdadeiramente na formação B dos encarnados. Na época em que chegou realizou apenas nove jogos e marcou um golo e, em 2019/20, anotou três tiros certeiros em onze partidas de utilização, apenas oito das quais na condição de titular.Agora, em Santa Maria da Feira, Pedro Henrique vai à procura de recuperar os créditos que apresentou no Leixões e que o tornaram num dos ativos mais apetecíveis da 2ª Liga, especialmente no que a peças do último sector diz respeito. O jovem dianteiro aumentará o poder de fogo dos fogaceiros e juntar-se-á a João Victor e a Abel Camará no lote de nomes que podem ocupar a posição do eixo do ataque da equipa comandada por Filipe Rocha.