Benfica empresta lateral direito ao Gil Vicente

Alex Pinto vai ser jogador do Gil Vicente na próxima temporada por empréstimo do Benfica. O lateral-direito, de 20 anos, passou as duas últimas temporadas ao serviço do Benfica B, mas agora irá rumar a Barcelos para ganhar experiência ao nível da 1.ª Liga.





Esta não será, contudo, a estreia do jovem defensor ao mais alto nível, uma vez que, na temporada 2016/17, Alex Pinto foi chamado à equipa principal do V. Guimarães na última jornada do campeonato, tendo alinhado nos últimos 20 minutos do duelo com o Feirense.Em Barcelos, o lateral será mais uma opção para Vítor Oliveira e para os gilistas, numa temporada que marca o regresso à 1.ª Liga.