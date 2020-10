Benfica empresta Tiago Dantas ao Bayern Munique

O médio ofensivo Tiago Dantas, que esta temporada disputou cinco encontros na equipa B do Benfica, vai ser emprestado pelo Benfica ao Bayern Munique.





Segundo apurou, o jovem criativo formado nas águias irá representar os bávaros a título de empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra fixada nos 8 milhões de euros, sendo que os atuais campeões europeus vão pagar na totalidade o salário do jogador, que renovou pelo Benfica antes de fechar a saída por empréstimo.Tiago Dantas irá alinhar, inicialmente, pela equipa secundária dos bávaros, com perspetivas de poder alinhar pela equipa principal.