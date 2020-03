Benfica encerra lojas oficiais por tempo indeterminado

O Benfica informou ter encerrado, a partir de hoje e por "tempo indeterminado", o encerramento das sua lojas oficiais. Esta medida insere-se no plano de contigências de combate ao coronavírus e tem como consequência o adiamento do reembolso do valor dos bilhetes para o jogo com o Tondela, que deveria ter lugar hoje, para quem comprou naqueles espaços





"No âmbito das medidas preventivas e de contingência à propagação da COVID-19, e na sequência das recentes medidas emanadas pelo Conselho de Ministros, o Sport Lisboa e Benfica decidiu pelo encerramento – a partir de hoje – de todas as suas Lojas Oficiais por tempo indeterminado.Esta medida visa e privilegia a proteção e bem-estar dos nossos sócios, adeptos e simpatizantes, bem como de todos os colaboradores das lojas e suas famílias.Face a esta decisão, a medida ontem anunciada de reembolso dos bilhetes vendidos nas Lojas Oficiais será adiada até que haja condições para a reabertura das mesmas. Relativamente às Casas do Benfica e canal digital não há qualquer alteração face ao já anunciado.Informa-se também que o Restaurante Luz, localizado no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, estará encerrado por tempo indeterminado."