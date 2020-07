Benfica enviou bilhetes e Pedrinho já tem data de viagem marcada

Pedrinho vai finalmente juntar-se em definitivo ao Benfica. Segundo adianta a ESPN Brasil, o Benfica já reservou as passagens aéreas para o médio viajar para o nosso país, devendo o ainda jogador do Corinthians chegar ao nosso país a 6 de agosto, na próxima quinta-feira, para se juntar aos trabalhos daquela que será a sua nova equipa.





Inicialmente, o brasileiro tinha previsto viajar para o nosso país no final de junho, mas em face do atraso no término da Liga NOS as águias decidiram adiar essa viagem, passando-a para para a primeira semana de agosto, quatro dias antes do arranque da pré-temporada , agora às ordens de Jorge Jesus.De notar que Pedrinho apenas poderá ser registado como jogador do Benfica a partir de 1 de agosto, dia no qual abre o mercado de transferências no nosso país. Assim que tal suceder e as águias o registarem na plataforma da FIFA, o clube da Luz terá 15 dias para pagar a primeira parcela da transferência, que foi feita por 20 milhões de euros.