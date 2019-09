Benfica equaciona aumentar lotação do Estádio da Luz

O Benfica pretende aumentar a lotação do Estádio da Luz. Esta notícia foi confirmada por Domingos Soares de Oliveira, que explica esta vontade e que hipóteses existem para que seja cumprida.





"À medida que a procura de RED Pass e lugares corporate aumenta, temos cada vez menos lugares para sócios e adeptos. De algum tempo a esta parte começámos a equacionar alternativas que pudessem aumentar a capacidade do estádio. Tal pode acontecer, por via de uma melhor utilização dos espaços que temos ou pela possibilidade de termos lugares em pé. Já abordámos essa questão a alguém que pode autorizar a existência de lugares em pé. Não conseguimos ter ainda uma resposta positiva, mas vamos continuar a analisar", explicou à margem de um encontro com jornalistas para apresentar as contas da SAD benfiquista.