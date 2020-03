Benfica esclarece como será feito o reembolso do valor dos bilhetes

O Benfica esclareceu que o reembolso do valor gasto na compra dos bilhetes para o Benfica-Tondela será feito durante o período de 16 de março-15 de abril, distinguindo entre os ingressos adquiridos nas lojas e casas do clube ou no site e linha do Benfica.





Os encarnados acrescentam que "em função da evolução da atual situação de suspensão das competições, os sócios detentores de todos os tipos de RED PASS e os Clientes Corporate irão ser posteriormente contactados".Recorde-se que os campeonatos e os treinos foram suspensos por tempo indeterminado."De acordo com as indicações da Liga Portugal, as competições de Futebol foram suspensas pelo que o próximo jogo SL Benfica-Tondela não irá realizar-se, tendo sido suspensa toda a operação de venda de bilhética, de acordo com o comunicado de 10 de março de 2020.A operação de reembolso dos valores de Bilhética ocorrerá a partir do dia 16/03/2020 e até ao próximo dia 15/04/2020. Todos os bilhetes vendidos para o referido jogo são reembolsáveis, desde que cumpridos os seguintes procedimentos:Bilhetes adquiridos nas Lojas Oficiais e Casas do Benfica – deve dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o bilhete, devendo ser portador do bilhete original. No caso dos Sócios, além do bilhete original deverá ser portador do respetivo cartão de Sócio.O horário de funcionamento das lojas oficiais é o seguinte:Benfica Official Store – Estádio | das 9h00 às 18h00;Benfica Official Store – Baixa | das 11h00 às 20h00;Benfica Official Store – Regedor | das 11h00 às 20h00;Benfica Official Store – Colombo | das 10h00 às 24h00;Benfica Official Store – Marshopping | das 10h00 às 24h00;Benfica Official Store – Strada | das 10h00 às 23h00;Quiosque Benfica – Almada Forum | das 10h00 às 24h00.No âmbito das medidas de prevenção, recomenda-se que se desloquem aos respetivos pontos de venda nos períodos de fraca afluência, evitando a criação de filas de espera, a aglomeração de pessoas e o aumento do risco de contaminação.Bilhetes adquiridos no canal digital (www.slbenfica.pt) e Linha Benfica- serão automaticamente reembolsados todos os pagamentos, exceto aqueles que foram realizados por Entidade e Referência;- todos aqueles que pagaram por Entidade e Referência (multibanco ou sítios internet dos Bancos) serão contactados por email, durante a próxima semana, para solicitar os dados necessários à devolução;Em função da evolução da atual situação de suspensão das competições, os Sócios detentores de todos os tipos de RED PASS e os Clientes Corporate irão ser posteriormente contactados pelo Sport Lisboa e Benfica."