Benfica esclarece condições da oferta por Lucas Veríssimo

O Benfica não desiste de Lucas Veríssimo mas não melhorou o valor da proposta, confirmou o clube da Luz esta quarta-feira, conforme Record adiantou.





"As condições da oferta feita ao Santos mantêm-se na íntegra conforme foi apresentada, não tendo sido feitas quaisquer alterações às mesmas", informa o Benfica em nota enviada à comunicação social.Depois de, na última terça-feira, ter pedido para não treinar normalmente com a equipa, ontem o brasileiro voltou a trabalhar sob o comando de Cuca, técnico do Peixe que ajudou a convencer o jogador a retomar os trabalhos e a seguir viagem para Porto Alegre, onde hoje o clube da Vila Belmiro defronta o Grémio, em jogo a contar os ‘quartos’ da Taça Libertadores.No entanto, após esta indicação do treinador, Veríssimo exigiu mais garantias e, segundo a imprensa local, estas terão sido concedidas: Rollo prometeu insistir com os elementos do Conselho Fiscal para que estes cedam e aprovem a última oferta do Benfica.Na mesma nota enviada à comunicação social, o Benfica nega o interesse nos médios do Flamengo, Gerson e Arão.