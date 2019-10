Benfica esclarece lesão de Rafa

O Benfica adiantou que Rafa padece de uma tendinopatia no adutor à esquerda. Uma lesão, que recorde-se, motivou esta segunda-feira a dispensa do extremo da Seleção Nacional , tendo em vista o duplo confronto de apuramento para o Euro'2020, diante do Luxemburgo (dia 11) e da Ucrânia (dia 14).O futebolista das águias "foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF que o considerou indisponível", conforme se pode ler no comunicado da Federação, emitido esta tarde.Comodeu conta, Rafa atuou limitado diante do Zenit , na semana passada, depois de ter saído com queixas da partida com o V. Setúbal.