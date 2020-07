Benfica esclarece medidas de segurança na Luz após tentativa de expulsão de sócios

A poucas horas do Benfica-Sporting (21H15), dérbi da última jornada da Liga NOS, os encarnados emitiram um esclarecimento público sobre as "rigorosas medidas de segurança" adotadas junto ao Estádio da Luz. Ao início da tarde, Record sabe que um grupo de sócios foi convidado a sair das instalações dos encarnados numa altura em que recolhiam assinaturas para a candidatura de João Noronha Lopes. Apesar da tentativa de expulsão por parte da segurança privada, os sócios das águias mantiveram-se no recinto, vincando que mantinham a devida distância social.





"O Sport Lisboa e Benfica esclarece todos os sócios, adeptos e simpatizantes que, face à situação excecional que se vive devido à pandemia, foram adotadas rigorosas medidas de segurança e acesso a toda a zona que integra o nosso Complexo Desportivo no Estádio da Luz. Em dias de jogos, como o de hoje, essas ações ainda são obrigatoriamente mais reforçadas face aos critérios definidos e protocolados com a Direção-Geral da Saúde, Liga Portugal e FPF, estando o acesso limitado a um número muito restrito de funcionários, prestadores de serviço, organização e representantes de órgãos de comunicação social previamente identificados e creditados. Medidas que foram adotadas desde o início de junho e vigoraram nos quatro jogos já realizados no Estádio da Luz", sublinha o Benfica.E prossegue: "Assim, se em dia de jogo é expressamente proibida qualquer ação de cariz social ou comercial no interior do nosso Complexo Desportivo, nos outros dias, e face às restrições estabelecidas, informamos todos os interessados em desenvolver esse tipo de ações que as mesmas podem ocorrer desde que previamente informados os competentes serviços do Clube e estejam de acordo com as normas e regras de funcionamento do nosso Complexo Desportivo, que, recorde-se, estão sujeitas a excecionais restrições devido às medidas adotadas de prevenção e segurança contra a COVID-19".Notícia atualizada às 15H48