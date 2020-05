Benfica esclarece motivos que levaram o clube a concentrar o jogadores no Seixal

O Benfica fez reunir, esta quinta-feira, o plantel da equipa no Seixal tendo em vista a preparação para a receção ao Tondela, agendado para a próxima quinta-feira, dia 4 de junho, pelas 19h15 no Estádio da Luz.





Em nota publicada no site oficial, o clube informa ainda as razões que motivaram a equipa a tomar tal procedimento, como um "reforço do espírito de grupo" nesta que será uma espécie de "segunda pré-época", a "criação de contexto adequado para trabalhar questões técnico-táticas" e ainda "reduzir o risco de contágios" ao novo coronavírus no clube.O clube informa ainda que os testes à Covid-19 "irão continuar, mas agora com a calendarização regulamentar e seguindo as indicações da Direção-Geral da Saúde e da Liga" e que o atleta David Tavares continua a ser o único caso positivo no clube, permanecendo em "isolamento" no Benfica Campus.O plantel profissional do campeão nacional concentrou-se esta noite no Benfica Campus, tendo em vista a fase final da preparação para o recomeço da Liga. Na origem desta decisão estão três motivos essenciais:1. Reforço do espírito de grupo nesta "segunda pré-época" que está a ser cumprida em 2019/20;2. Criação do contexto adequado para trabalhar questões técnico-táticas e, desde logo, preparar da melhor forma possível o jogo com o Tondela, agendado para a próxima 5.ª feira (19h15, no Estádio da Luz) e que marcará o regresso do Benfica à competição, após um período de paragem que chegará, assim, a 89 dias;3. Reduzir o risco de contágios e continuar a dar sequência a um modelo de comportamento que o Benfica adotou desde o primeiro momento. O objetivo foi sempre o mesmo: contribuir para que o regresso do futebol fosse uma realidade em Portugal e que, assim, a temporada pudesse ser concluída.A realização de testes Covid irá continuar, mas agora com a calendarização regulamentar e seguindo as indicações da Direção-Geral da Saúde e da Liga.A concentração que hoje se inicia irá ser cumprida por todos os profissionais do Departamento de Futebol do Benfica que interagem com os Jogadores.David Tavares continua positivo, como se informou oficialmente no passado sábado, e mantém-se em isolamento no Benfica Campus, em ala de confinamento", pode ler-se.