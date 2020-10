Benfica esclarece situação clínica de André Almeida

O Benfica anunciou este saábado que André Almeida foi submetido a intervenção cirúrgica ao joelho direito ao final do dia de ontem.





"A cirurgia decorreu sem intercorrências, no Hospital da Luz, tendo sido acompanhada pelo Departamento Médico do Benfica", pode ler-se no comunicado divulgado pelos encarnados que avança que o lateral-direito deverá ter alta hospitalar durante o dia de amanhã.Recorde-se que André Almeida sofreu uma entorse do joelho da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno. O lateral, de 30 anos, não acabou o jogo no reduto do Rio Ave, a 18 de outubro, sendo rendido em campo aos 14 minutos pelo brasileiro Gilberto.