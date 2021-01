«É um Benfica irreconhecível»: o que diz o universo encarnado do empate com o Santa Clara

O Benfica empatou nos Açores, diante do Santa Clara (1-1), num encontro da 12.ª jornada da Liga NOS. Um resultado que deixa as águias a quatro pontos do líder Sporting e em igualdade pontual com o FC Porto no segundo posto - embora os dragões tenham melhor diferença de golos. Veja como reagiu o universo benfiquista a nova escorregadela.





"O Santa Clara fez o seu papel. É um Benfica irreconhecível. Com o investimento que foi feito e com os jogadores que tem, a equipa tem a obrigação de jogar mais, com mais intensidade e equilíbrio entre setores. É incompreensível a forma como está a jogar.""A primeira parte foi boa. Na segunda, houve uma impotência total com falta de imaginação. Isto com jogadores que custaram uma fortuna. Aquilo não funciona. É muito mau para quem ia arrasar. O Benfica está a arrasar-se a si próprio. Reforços em janeiro são caprichos.""Não há meio-campo, não há automatismos lá na frente. O Benfica não tem quem jogue entre-linhas. Está órfão desde a saída de João Félix. Podem vir reforços em janeiro, mas é preciso criar espírito de equipa. Em vez disso, há excesso de individualismo.""Mau futebol, mesmo que o terreno não estivesse nas melhores condições. A equipa dispersa-se taticamente no terreno. Não se pede que as equipas joguem sempre bem, há dias maus. Mas pede-se intensidade, correr e dar o corpo ao manifesto. E do que vi hoje, e noutros jogos, há jogadores que levantam o pé nas bolas divididas e ganha o adversário. Isso não pode acontecer numa equipa que luta por títulos. O Benfica não atravessa um bom momento e não é de agora..."