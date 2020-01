Benfica está a tentar contratar Dyego Sousa

O Benfica está a tentar a contratação de Dyego Sousa, avançado internacional português, do Shenzhen FC.





sabe que o avançado brasileiro pode ser o reforço a que Bruno Lage se referia, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD.Há muito referenciado na Luz, Dyego Sousa esteve mesmo para ser contratado em 2019, no mercado de janeiro do ano passado, quando o atacante alinhava ainda pelo Sp. Braga. Na altura, a transferência falhou por uma diferença entre os valores pretendidos pelo clube minhoto e os que oferecia o Benfica. Ainda assim, o negócio pode agora ser concretizado com o clube chinês.O Benfica está no mercado à procura de um avançado desde a saída de Raul De Tomas para o Espanyol. Neste momento Carlos Vinícius e Seferovic são os únicos avançados de raíz à disposição de Bruno Lage.Em 2019, Dyego Sousa fez 10 jogos e marcou três golos pelo Shenzhen FC.