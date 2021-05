«Benfica está fora do título, fora do segundo lugar... É um autêntico desastre desportivo»

Benfica e FC Porto empataram (1-1) no clássico de quinta-feira no Estádio da Luz, com golos de Everton e Uribe. Assim, o Sporting ficou a dois pontos do título e dragões e águias continuam separados por 4 pontos. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre o jogo com os azuis e brancos.





"É um resultado que acaba por se aceitar. É um empate justo. Um belo jogo de futebol entre duas grandes equipas, bem disputado. O FC Porto foi superior na primeira parte e o Benfica apostou no contra-ataque depois de chegar ao primeiro golo. Assistimos a um belo clássico.""Foi um jogo tático e muito repartido, nada entusiasmante. Ao não ganhar o jogo… o Benfica acabou por perdê-lo. Está fora do título nacional, fora do segundo lugar e provavelmente também não irá à Liga dos Campeões. É um autêntico desastre desportivo.""Foi um jogo muito equilibrado; portanto, o resultado aceita-se. A verdade é que o Benfica não teve a sorte do seu lado. Houve dois lances com poucos centímetros que acabaram por penalizar a equipa. Penso que o campeonato está praticamente decidido."