António Raminhos (Humorista): «Pareço eu na faculdade»





"Foi uma pena o Fransérgio ter sido expulso logo na primeira parte. Condicionou a partida. Mas o Benfica esta temporada parece eu nos tempos da faculdade: só quando já estava a correr atrás do prejuízo é que começava a tirar boas notas.""A equipa está a melhorar continuamente. O único momento em que houve uma quebra foi frente ao Arsenal. Notou-se que esse jogo foi um acidente de percurso. Do ponto de vista tático o Benfica esteve bem. O sistema de três centrais está melhor.""Melhoraram imenso e não é por acaso que a equipa está há cinco jogos sem sofrer. Mas no ataque o grau de aproveitamento é baixo. Temos de criar muitas oportunidades para marcar. Agora temos tudo para disputar o 2º lugar se vencermos o FC Porto."