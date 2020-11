Benfica estreia-se na Champions feminina com triunfo sobre o PAOK

A equipa feminina do Benfica estreou-se esta quarta-feira na Liga dos Campeões com uma vitória na Grécia, diante do PAOK, por 3-1, qualificando-se assim para a 2.ª eliminatória.





Na estreia absoluta das águias na competição, os golos da formação portuguesa foram marcados por Ana Vitória (3'), Cloé Lacasse (44') e Catarina Amado (61').Pelas helénicas, no Estádio Makedonikos, em Salónica, marcou Thomai Vardali (57').O sorteio da próxima eliminatória, que se joga a 18 e 19 de novembro, será na próxima sexta-feira, dia 6.Carolina Vilão, Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Ana Seiça, Christy Ucheibe (Beatriz Cameirão, 81'), Pauleta, Ana Vitória (Francisca Nazareth, 74'), Andreia Faria (Jolina, 74'), Cloé Lacasse e Nycole (Evy Pereira, 82')