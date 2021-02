Benfica estudou hipótese de adquirir o Almería e o Charlton

O Tribuna Expresso avança esta terça-feira que em 2016 e 2017 o Benfica ponderou a possibilidade de adquirir dois clubes estrangeiros: os espanhóis do Almería e os ingleses do Charlton.





A publicação adianta que as águias chegaram mesmo a estabelecer um acordo de confidencialidade com o Charlton, em 2017, depois de conversações iniciadas meses antes pelo empresário Jorge Mendes alguns meses antes. Contudo, as negociações acabaram por não se concretizar, sendo que as razões para esse desfecho não são conhecidas.Recorde-se que em julho de 2017, Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD encarnada, assumiu, em declarações à revista Forbes, que