Benfica exige "resposta imediata da equipa" após empate com o Tondela

O Benfica adverte esta sexta-feira que os todos os jogos que faltam têm de ser encarados "com o máximo de rigor" e exige "resposta imediata da equipa" depois do empate a zero com o Tondela.





Esta mensagem já foi passada ontem por Luís Filipe Vieira. Já no Benfica Campus, depois do ataque ao autocarro, o presidente das águias falou com a equipa no balneário, manifestando profundo desagrado pela exibição e resultado com o Tondela. Vieira foi muito duro com os jogadores, que vão permanecer em estágio, apurou Record. "Falhada a oportunidade de passarmos para a liderança isolada do Campeonato, exige-se agora uma resposta imediata da equipa, com a ambicionada vitória na difícil deslocação a Portimão na próxima quarta-feira, 10 de junho", pode ler-se esta sexta-feira na newsletter diária."Neste carrossel de emoções que tem caracterizado a luta pelo título desta época, todo o foco tem de estar nas nove finais que faltam disputar e que terão de ser enfrentadas com o máximo de rigor e exigência competitiva de acordo com a ambição a que estamos habituados", afirma.O clube da Luz acrescenta que o "regresso aos triunfos é fundamental" para alcançar de novo o campeonato.