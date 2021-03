Benfica explica presença de Rui Costa e Luisão junto aos balneários de árbitro e Sp. Braga

Depois do Sp. Braga ter reagido às críticas apontadas pelo Benfica esta segunda-feira, na sequência das incidências do duelo da Pedreira, de ontem à noite, afirmando que "Rui Costa e Luisão foram atrás da equipa de arbitragem ao intervalo", os encarnados garantiram que houve autorização para a presença dos dois elementos das águias naquela área.





Segundo fonte do Benfica, Rui Costa e Luisão desceram as escadas de acesso ao balneário do Sp. Braga e do árbitro, com autorização do próprio delegado da Liga, Bruno Ferreira, para que aqueles testemunhassem o que estava acontecer, ou seja, segundo o emblema da Luz, as pressões devários elementos do Sp. Braga sobre o árbitro