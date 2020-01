Benfica explica visitas ao Seixal

O Benfica explicou esta terça-feira como se processam os convites para as visitas de sócios ao centro de estágio do Seixal, uma situação que motivou polémica devido ao convite - revelado pelo próprio - a Eduardo Pires, juiz sorteado para o caso dos emails no Tribunal da Relação do Porto e que pediu escusa por ser "um apaixonado do clube", do qual é sócio há mais de 50 anos.





Segundo informação revelada pela News Benfica, a iniciativa de convidar os sócios "arrancou em setembro e foi definido o critério da antiguidade para ordenar os convites". "Estes convites foram da responsabilidade do departamento de relações públicas, através do call center. Até ontem já tinham sido contactados 14.786 associados, dos quais 7.435 foram atendidos. Destes, houve 2.416 que confirmaram o seu interesse e disponibilidade para efetuarem a visita, entre os quais 1430, divididos em 42 grupos, já conheceram o Benfica Campus por dentro", pode ler-se.O Benfica explica que os sócios são transportados do Estádio da Luz para o Seixal num autocarro do clube. Lá, visitam "campos relvados e bancadas" e "espaços mais privados, como os balneários, as zonas de lazer, cantinas, áreas de musculação e recuperação física". "De acordo com a informação de que dispomos, estas visitas têm sido muito apreciadas pelos associados que já tiveram a oportunidade de a fazer e prevê-se a sua continuidade", dizem os encarnados.