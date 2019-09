Benfica fala de "decisões inexplicáveis" no jogo do FC Porto com o V. Guimarães

O Benfica questionou esta segunda-feira o que diz serem "decisões inexplicáveis" no jogo do FC Porto com o V. Guimarães. Na publicação 'News Benfica', as águias dizem que estas situações têm de acabar."Torna-se premente acabar com os casos de muito difícil compreensão sobre decisões inexplicáveis como ocorreu ontem no jogo de um dos nossos rivais", pode ler-se.Sobre a vitória em Braga, os encarnados sublinham ter-se tratado de um triunfo justo: "Foi uma vitória limpa, onze contra onze, sem qualquer tipo de intervenções externas a colocarem em causa a verdade do jogo, dando assim a oportunidade para que as duas equipas disputassem o resultado até ao final em igualdade de circunstâncias."