O Benfica falou em "clima de coação e ameaças" no FC Porto-Aves, da Supertaça, mais concretamente referindo-se aos veementes protestos de Sérgio Conceição que valeram a expulsão ao treinador portista na segunda parte do encontro."O clima de coação e ameaças no seu auge. Perante a ausência de qualquer reação da Liga ou FPF à invasão da Maia as ameaças aos árbitros regressam em força com total impunidade. Um silêncio cúmplice que se está a tornar chocante", afirmaram as águias na conta de Twitter para a imprensa, com uma imagem do timoneiro dos dragões a protestar nesse momento da partida.