Benfica fala em "golpada da vergonha" a propósito do FC Porto-Boavista: «Afinal, quem não quer jogar?»

O Benfica questiona esta sexta-feira o motivo que está na origem da tentativa de adiar o FC Porto-Boavista, marcado para 23 de junho às 21h30. O clube da Luz fala em golpada da "vergonha" e diz que é "mais um episódio demonstrativo da aviltante promiscuidade entre política e futebol".





O Benfica faz duras críticas aos presidentes da Câmaras de Porto e Gaia. "Os protagonistas deste lamentável episódio, que não se coíbem de querer assumir que só no Porto não existem condições de segurança, foram precisamente o presidente da Câmara Municipal do Porto, também vice-presidente do Conselho Superior do FC Porto, e o presidente da Câmara Municipal de Gaia, igualmente membro desse órgão do FC Porto e que, recorde-se, em 2016, pretendeu integrar a administração da SAD portista, passando pelo vexame de lhe ter sido negada essa pretensão devido a um parecer negativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte", refere na newsletter diária."Estes dois autarcas, e o mesmo será dizer, membros dos órgãos sociais do FC Porto, pretenderam interferir na calendarização e na verdade desportiva, criando um facto que no limite poderá colocar em causa a continuidade das competições, ao querer determinar que afinal as autoridades policiais, pelo menos no Porto, não conseguem garantir as condições de segurança invocando eventualmente falta de efetivos", prossegue.As águias questionam: "Por outro lado, enquanto em todo o país se proclama a capacidade de organização e segurança para todos os jogos que se estão a realizar e inclusive para a fase final da Champions, apenas no Porto não existe essa segurança?"