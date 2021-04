Benfica faz esclarecimento sobre Superliga

O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado na sequência da informação avançada por Record, dando conta da existência de conversas no sentido de que o clube da Luz seja um dos cinco das ligas periféricas a fazerem parte da Superliga.





O Sport Lisboa e Benfica esclarece que são inteiramente falsas as informações publicadas hoje no jornal "Record", relativas a pretensas negociações tendentes a uma participação na Superliga Europeia, reiterando, mais uma vez, a sua total oposição ao projeto.O Sport Lisboa e Benfica foi o primeiro clube português a expressar publicamente a sua objeção a uma Superliga Europeia, em novembro do ano passado, na sequência de uma entrevista do seu CEO, Domingos Soares de Oliveira.O Sport Lisboa e Benfica, no âmbito da sua presença na ECA – Associação Europeia de Clubes, sempre se manifestou contrário a qualquer competição fora do âmbito da UEFA, tendo, inclusive, contribuído ativamente para a reformulação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pós-2024 (P24).O Sport Lisboa e Benfica sempre esteve, e estará, solidário com a UEFA e com os valores do futebol europeu: meritocracia, solidariedade e inclusão.O Sport Lisboa e Benfica lamenta, uma vez mais, que o jornal "Record" insista em publicar informações falsas, dando crédito infundado a fontes meramente interessadas em condicionar e desmerecer a instituição.A direção do Record reafirma tudo o que foi escrito na edição de hoje. Temos o maior respeito pela instituição Sport Lisboa e Benfica mas o nosso compromisso é com a verdade e os leitores