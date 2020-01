Benfica faz novo comunicado a propósito da venda de Raul de Tomas

O Benfica enviou esta sexta-feira um novo comunicado à CMVM a propósito da transferência de Raul de Tomas para o Espanyol , no qual esclarece que o emblema catalão irá assumir o pagamento do mecanismo de solidariedade e que o valor pago pelos serviços de intermediação ascende a um milhão de euros."A Sport Lisboa e Benfica –Futebol, SAD("Benfica SAD") vem por este meio, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e em aditamento ao comunicado de 9 de janeiro de 2020 a propósito do acordo com o RCD Espanyol de Barcelona para a transferência a título definitivo dos direitos do jogador Raúl de Tomás Gómez pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), informar que:- o pagamento da percentagem de 5% referente ao Mecanismo de Solidariedade, correspondente a um valor de €1.000.000 (um milhão de euros), será assumido pelo RCD Espanyol de Barcelona;- os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 5% do valor da mesma, ou seja, a um montante de € 1.000.000 (um milhão de euros).Sport Lisboa e Benfica –Futebol, SADLisboa, 10de janeiro de 2020"