Benfica faz ponto de situação sobre jogador dos Sub'23 que saiu de ambulância do relvado

João Ferreira sofreu um traumatismo craniano com perda de consciência durante o jogo de terça-feira com o Belenenses, do campeonato de sub-23, mantendo-se em observação por um período de 24 horas, informou esta quarta-feira o Benfica. "[João Ferreira] Foi observado e realizou exames complementares de diagnóstico, não apresentando nenhuma lesão adicional. O atleta encontra-se estável, estando em observação durante um período de 24 horas", revelou hoje o clube lisboeta no site oficial.O lateral dos 'encarnados' chocou com um adversário na primeira parte do jogo do campeonato de sub-23, que o Benfica venceu por 1-0, e caiu inanimado, tendo sido assistido no relvado, imobilizado na zona cervical e transportado para o hospital Santa Maria, em Lisboa.O Benfica informou hoje que o defesa, de 17 anos, que habitualmente joga pela equipa de juniores e que fazia o primeiro jogo pelos sub-23, regressará ao Seixal após as 24 horas de observação e seguirá o protocolo de recuperação.