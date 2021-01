Benfica faz ponto de situação sobre Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira é um dos 17 novos casos de Covid-19 detetados no Benfica desde sábado. O clube da Luz já confirmou esta informação e disse que o presidente das águias se encontra assintomático.





"O Sport Lisboa e Benfica confirma que o Presidente Luís Filipe Vieira está infetado com COVID-19 e assintomático", informaram as águias em nota à comunicação social.O presidente das águias Luís Filipe Vieira integrou a comitiva encarnada na deslocação ao Porto a propósito o clássico realizado sábado no Dragão.Luís Filipe Vieira marcou presença no Estádio do Dragão e acabou por ver o jogo num camarote, a alguns metros da tribuna presidencial onde esteve Pinto da Costa.O presidente das águias foi ao balneário no final do clássico para dar os parabéns ao plantel do Benfica. Apesar de não ter feito um discurso propriamente dito, o presidente das águias fez questão de estar ao lado dos jogadores. Já depois disso assistiu ao empate entre o Benfica B e a Académica.O Benfica detetou 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e 'staff' no decurso dos testes realizados desde sábado."O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", pode ler-se numa nota publicada hoje no sítio oficial dos encarnados.Record sabe que entre esses 17 casos estão cinco jogadores.