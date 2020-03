Benfica fecha contratação de Pedrinho e o jogador viaja ainda hoje para Lisboa

Pedrinho viaja esta sexta-feira para Portugal, com vista a assinar contrato com o Benfica, avança o site UOL. O clube da Luz fechou a negociação com o Corinthians por 20 milhões de euros.





O médio ofensivo, de 21 anos, vai realizar testes médicos, tendo à sua espera um vínculo válido por cinco temporadas.Segundo o mesmo site, o jogador deve depois voltar ao Brasil para representar o 'Timão' até ao fim da época europeia, uma vez que não pode ainda ser inscrito pelos encarnados.O UOL adianta ainda que Pedrinho vai auferir 1,5 milhões de euros por temporada no Benfica.