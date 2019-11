Benfica fecha o dia a ganhar mais de 70%: é a maior valorização de sempre

As ações da SAD do Benfica fecharam o dia a valorizar 70,29% para os 4,70 euros na sessão desta terça-feira, 19 de novembro, depois de o Sport Lisboa e Benfica SGPS, que detém 66,9% das ações de categoria B da SAD,





uma oferta de aquisição (OPA) sobre o equivalente a mais 28,06%.

Com a subida superior a 70%, as ações da SAD do Benfica aproximam-se do valor que a SGPS oferece na OPA de 5 euros. As ações estão a negociar em máximos de julho de 2007 - mês em que foi noticiada uma OPA à SAD por parte de uma empresa chinesa que iria oferecer 7 euros por ação -, altura em que atingiram um máximo intradiário de 6,11 euros. A estreia da cotada deu-se a 31 de maio de 2007.



Nos anos seguintes a cotada desceu até atingir um mínimo histórico de 32 cêntimos a 12 de dezembro de 2012. Posteriormente recuperou, mas sem voltar ao patamar dos 4 ou 5 euros.



Ontem, já depois do fecho da sessão, a Sport Lisboa e Benfica SGPS, que detém diretamente 23,6% das ações da SAD, lançou uma oferta de aquisição (OPA) sobre o equivalente a mais 28,06%. Já o clube detém 40% do capital, através de ações de categoria A. No total, entre administradores, o clube e a SGPS, o Benfica já detém quase 67% do capital da SAD. Ou seja, com esta OPA poderá elevar essa participação para a quase totalidade do capital da SAD benfiquista.



Apesar desta operação, em que a intenção da SLB SGPS é ficar com a quase totalidade das mesmas, o Benfica revelou em comunicado que não irá requerer a saída de bolsa da SAD benfiquista, "mantendo-se assim as ações admitidas à negociação em mercado regulamentado (Euronext Lisbon)".



Esta terça-feira foram negociadas 236,9 mil ações, o que supera em grande escala a média de títulos negociados nos últimos seis meses situada ligeiramente acima das 7 mil ações.