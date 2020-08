Benfica fecha preparação com um jogo particular frente ao Rennes

O Benfica irá fechar a preparação da próxima época com um jogo particular frente ao Rennes, no Estádio da Luz. O encontro será disputado à porta fechada e está agendado para 5 de setembro – o primeiro jogo oficial das águias terá lugar a 15 ou 16 do mês que vem, a contar para a 3ª pré-eliminatória da Champions.

Depois dos testes frente à equipa B, Estoril, Belenenses SAD e Farense, os encarnados entram de novo amanhã em campo para defrontar o Bournemouth, também na Luz (19h00). A 2 de setembro será a vez do Sp. Braga, mas os encarnados têm já acertado também com o dito emblema francês este encerramento dos ensaios de pré-temporada. O Rennes, diga-se, já arrancou a Ligue 1 no último dia 22, mas aproveita a pausa para as seleções.