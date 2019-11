Benfica felicita Seleção pelo apuramento para o Euro'2020

Através do seu site oficial, o Benfica deixou uma mensagem de felicitação à Seleção Nacional pelo apuramento para o Europeu de 2020, conseguido este domingo graças à vitória por 2-0 sobre o Luxemburgo "O Sport Lisboa e Benfica saúda a Federação Portuguesa de Futebol, o seu presidente, Fernando Gomes, o selecionador nacional, Fernando Santos, e o capitão, Cristiano Ronaldo, pelo apuramento da nossa Seleção principal para a fase final do Europeu 2020.Trata-se da 11.ª presença sucessiva de Portugal nas fases finais das competições internacionais mais importantes, sem nenhuma falha desde 2000, numa demonstração cabal da qualidade do trabalho e do talento dos jogadores portugueses.Uma palavra de destaque também para Cristiano Ronaldo, que poderá tornar-se no jogador com mais presenças em fases finais de Europeus, somando a quinta no Euro 2020.Parabéns, Seleção de todos nós!"