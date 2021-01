Benfica foi a 8.ª equipa que mais gastou em transferências em 2020

O Benfica foi a oitava equipa que mais dinheiro investiu a nível europeu no ano de 2020, segundo dados esta segunda-feira revelados pela FIFA no seu relatório anual referente ao mercado de transferências.





A equipa da Luz é a única no top-20 fora da órbita das cinco principais Ligas europeias, surgindo à frente de equipas com maior poderio financeiro, como Arsenal, Bayern Munique, At. Madrid, Paris SG, entre outros. À frente do Benfica surgem apenas Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Juventus, Leeds e Tottenham.Neste relatório há ainda outros dados curiosos a destacar, como por exemplo o facto de o Benfica ter sido a quarta equipa a nível europeu com maior número de saídas. Foram 40 os jogadores que em 2020 deixaram a Luz, menos 5 do que o Manchester City, o 'campeão' neste particular. Note-se que FC Porto e Sp. Braga também estão neste top, surgindo em sexto, empatandos com 37 saídas.Segundo o relatório do organismo que analisa o mercado, em 2020 registaram-se 17.077 transferências, uma descida de 5,4% em relação a 2019 (18.047), facto que é atribuído à pandemia da covid-19. Apesar de ser a primeira descida nos últimos 10 anos, os valores de 2020 são, ainda assim, superiores aos registados em 2018 (16.547).A FIFA explica que nas transferências registadas estiveram envolvidos 14.432 jogadores, o que significa que vários foram transferidos mais do que uma vez, tendo envolvido 180 nacionalidades diferentes. Os jogadores portugueses fecham o top 10 no número de transferências em 2020, com um total de 365, numa tabela liderada confortavelmente pelo Brasil, com mais de dois mil. Em relação aos valores envolvidos, os portugueses estão no quarto lugar, com cerca de 325 milhões de euros gastos em jogadores portugueses. No que diz respeito às 10 transferências mais caras de 2020, duas delas envolvem clubes e jogadores portugueses.A FIFA, que não revela valores, refere que a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, que ocorreu em janeiro, foi a quarta mais cara do ano, enquanto a de Rúben Dias do Benfica para o Manchester City surge no quinto lugar, numa lista liderada pela troca de Kai Havertz do Bayer Leverkusen para o Chelsea.Já em relação aos valores gastos pelos clubes, estes registaram uma descida acentuada em relação a 2019.Em relação ao futebol feminino, em 2020 ocorreram 1.035 transferências internacionais, um aumento de 23,7% em relação ao ano anterior (837).