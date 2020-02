Benfica foi o segundo clube mundial que mais lucrou com venda de jogadores

O Benfica foi o segundo clube do mundo a registar o maior encaixe com a venda de jogadores e o segundo que obteve a balança financeira de transferências, apenas superado pelo clube inglês Chelsea, de acordo com o relatório semanal da CIES Football Observatory.





Wolverhampton por 38 milhões de euros e a mais recente de Raúl de Tomás, por 20 milhões, ao Espanyol.





Eden Hazard por 100 milhões ao Real Madrid.

O clube da Luz arrecadou 230 milhões de euros nas duas janelas de transferência anteriores (verão de 2019 e janeiro de 2020), o que lhe permitiu acabar com uma balança positiva na ordem dos 167 milhões de euros.A venda de João Félix ao Atlético Madrid, por 126 milhões de euros, permitiu aos encarnados subir na tabela. A par da venda do jovem português, soma-se também a venda de Raúl Jimenez aoAo nível de compras, o Benfica gastou 64 milhões de euros, sendo que, esse valor foi gasto quase na totalidade com três jogadores: Weigl (20 milhões), Raul de Tomas (20 milhões) e Carlos Vinicius (17 milhões).À frente dos encarnados surge o Chelsea que obteve 250 milhões de euros com a venda de ativos e gastou 45 milhões. De realçar que o clube londrino esteve impedido pela FIFA de comprar novos jogadores durante estas duas janelas de transferência e só vai poder voltar a fazê-lo no verão de 2020. Neste período, o clube teve apenas autorização para adquirir o passe do médio croata Mateo Kovacic (45 milhões), uma vez que já tinha estado emprestado uma época ao clube, e vendeuA completar o pódio esteve o Ajax que obteve uma balança financeira de 137 milhões de euros (201 em vendas e 64 milhões em compras).O Sporting surge logo depois dos três primeiros lugares do pódio, com um encaixe líquido de 92 milhões de euros, devido sobretudo à recente transferência de Bruno Fernandes para o Machester United e ao volume reduzido que gastou em compras (29 milhões de euros) nas duas últimas janelas de transferência.No lado dos mais gastadores, o Real Madrid surge como o clube que mais gastou nas duas janelas de transferência e que apresenta a balança financeira mais negativa (-181 milhões). O clube espanhol gastou 330 milhões em reforços (Hazard, Jovic e Militão foram os mais caros) e encaixou 149 milhões (Kovacic, Llorente e Raúl de Tomás foram os que renderam mais milhões).Aston Villa (-169 milhões) e Barcelona (-166 milhões) seguem-se na lista dos clubes com balança mais negativa.