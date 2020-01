Benfica formaliza nova proposta de 20 milhões de euros, dizem brasileiros

O jornal 'Gazeta do Povo' adianta esta sexta-feira que o Benfica formalizou uma proposta de 20 milhões de euros junto do Athletico Paranaense para levar Bruno Guimarães. Como Record adiantou, o médio, de 22 anos, é um dos alvos das águias para este defeso e pode juntar-se a Julian Weigl, que chegou à Luz por esse valor.





Apesar de a cláusula de rescisão de Guimarães ser de 40 M€, o clube brasileiro aceita vender o jogador por metade. De acordo com a mesma fonte, o principal obstáculo neste momento tem a ver com as percentagens do passe: O Athletico tem 70 por cento dos direitos e quer ficar com 20 a 30% de uma futura venda do centro-campista, na esperança de que este se valorize na Luz. Os outros 30% pertencem ao Audax.O clube canarinho espera que tudo fique resolvido até à próxima semana.